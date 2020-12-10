旭川市“外出自粛”要請へ 北海道「集中対策期間」延長
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北海道は、新型コロナウイルスの集中対策期間の延長を10日、決定する。
医療機関などでのクラスターが相次いでいる旭川市については、不要不急の外出自粛を要請する方針。
北海道は10日、12月11日までとしていた新型コロナウイルスの集中対策期間の延長を決定する。
新たな対策として、大規模なクラスターの発生が相次いでいる旭川市について、不要不急の外出自粛を要請する方針。
外出自粛は「感染リスクが避けられない場合」とし、期間は12月25日まで。
旭川市民は「わたしは自粛した方がいいと思う」、「商売も大事だけど、コロナを終わらせないと」、「大学も(来週から)オンラインになるので、大変な状況」などと話した。
また、北海道民へ2021年1月15日まで5人以上が参加する飲食を控えることなどを求めることにしている。
（FNNプライムオンライン12月10日掲載。元記事はこちら）
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