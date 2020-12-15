第3次補正予算案 閣議決定　コロナの追加対策盛り込む

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政府は、臨時閣議で、新型コロナウイルスの追加対策を盛り込んだ2020年度の第3次補正予算案を決定した。

政府は、4月の1次、6月の2次補正予算に続く、一般会計総額15兆4,271億円の3次補正予算案を閣議決定した。

歳出では、感染症の拡大防止策で4兆3,581億円、「デジタル改革・グリーン社会の実現」や中小・小規模事業者への資金繰り支援、「GoToトラベル」など、「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現」に11兆6,766億円、「防災・減災、国土強靱化の推進など」に3兆1,414億円のあわせて19兆1,761億円を計上している。

一方、歳入では、税収見込みを55兆1,250億円に減額したうえ、赤字国債などを22兆3,950億円を追加発行する。

（FNNプライムオンライン12月15日掲載。元記事はこちら）

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