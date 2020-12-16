「1日の死者」過去最多53人　全国で新たに2431人感染

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15日、新たに全国で確認された新型コロナウイルスの感染者は、2,431人だった。

また、感染者のうち、53人の死亡が確認され、1日あたりで過去最多となった。

東京都では、新たに460人の感染が確認され、火曜日としては過去最多だった。

重症者は78人、死者は9人で、ともに緊急事態宣言解除後では1日として過去最多。

また、大阪府では、306人の感染が新たに確認され、重症者は158人で、10人の死亡が確認されている。

そのほか、神奈川県と愛知県で200人を超える感染が確認され、全国では15日、新たに2,431人が感染し、過去最多となる53人の死亡が確認された。

また、全国の重症者は14日までで592人で過去最多。

（FNNプライムオンライン12月16日掲載。元記事はこちら）

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