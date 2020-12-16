「1日の死者」過去最多53人 全国で新たに2431人感染
Newsfrom Japan社会 暮らし 医療・健康
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
15日、新たに全国で確認された新型コロナウイルスの感染者は、2,431人だった。
また、感染者のうち、53人の死亡が確認され、1日あたりで過去最多となった。
東京都では、新たに460人の感染が確認され、火曜日としては過去最多だった。
重症者は78人、死者は9人で、ともに緊急事態宣言解除後では1日として過去最多。
また、大阪府では、306人の感染が新たに確認され、重症者は158人で、10人の死亡が確認されている。
そのほか、神奈川県と愛知県で200人を超える感染が確認され、全国では15日、新たに2,431人が感染し、過去最多となる53人の死亡が確認された。
また、全国の重症者は14日までで592人で過去最多。
（FNNプライムオンライン12月16日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]