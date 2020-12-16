新型コロナ 全国感染者2900人超　重症者も過去最多

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新型コロナウイルスの感染者は、各地で過去最多を更新。

重症者も初めて600人を超え、過去最多となった。

16日に確認された感染者数が過去最多となったのは、現時点で、6つの都府県で、東京都が678人、神奈川県が287人、愛知県が247人、京都府が97人、群馬県が63人、福島県が19人。

中でも東京都の感染者のうち、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者は94人だった。

また、15日までの全国の重症者は、前の日から26人増えて618人にのぼり、過去最多となった。

そのほか、新たに感染が確認されたのは、埼玉で179人、大阪で396人となっていて、現時点で、全国の新規感染者は2,900人を超え、過去最多となった12月12日の3,036人に迫る勢い。

（FNNプライムオンライン12月16日掲載。元記事はこちら）

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