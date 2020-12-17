小学校の1クラス 定員35人以下へ　2025年度までに

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政府は、少人数学級を実現させるため、2025年度までに小学校の1クラスの定員を、現在の40人から35人以下に引き下げる方針を固めたことがわかった。

関係者によると、政府は、現在40人以下と定められている公立小学校の1クラスの定員を、2025年度までに35人以下に引き下げる方針を固めたという。

少人数学級をめぐっては、文部科学省が新型コロナウイルス対策や、次世代に向けたきめ細かな教育のため、「30人学級」を求めていた一方、「学力への影響は限定的」とする財務省の間で折衝が続いていた。

定員の一律引き下げが実現すれば、およそ40年ぶりとなる。

政府は、17日の閣僚折衝で、最終的な合意を目指す考え。

（FNNプライムオンライン12月17日掲載。元記事はこちら）

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