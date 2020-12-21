岩手・盛岡市で震度5弱　津波被害の心配なし

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21日午前2時23分ごろ、岩手県で震度5弱を観測する地震があった。

この地震で津波の被害の心配はない。

午前2時23分ごろ、岩手県で震度5弱を観測する地震があった。

震源地は青森県東方沖で、震源の深さは43km、地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されている。

震度5弱を観測したのは岩手・盛岡市、震度4が北海道・函館市、青森・八戸市、岩手・二戸市などで、北海道から中部地方にかけて広い地域で揺れを観測した。

この地震で多少の潮位の変化はあるかもしれないが、津波の被害の心配はない。

今回の地震は2011年の東日本大震災の余震とみられ、気象庁は、今後1週間は震度5弱程度の地震の発生への注意を呼びかけている。

（FNNプライムオンライン12月21日掲載。元記事はこちら

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