岩手・盛岡市で震度5弱 津波被害の心配なし
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21日午前2時23分ごろ、岩手県で震度5弱を観測する地震があった。
この地震で津波の被害の心配はない。
午前2時23分ごろ、岩手県で震度5弱を観測する地震があった。
震源地は青森県東方沖で、震源の深さは43km、地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されている。
震度5弱を観測したのは岩手・盛岡市、震度4が北海道・函館市、青森・八戸市、岩手・二戸市などで、北海道から中部地方にかけて広い地域で揺れを観測した。
この地震で多少の潮位の変化はあるかもしれないが、津波の被害の心配はない。
今回の地震は2011年の東日本大震災の余震とみられ、気象庁は、今後1週間は震度5弱程度の地震の発生への注意を呼びかけている。
（FNNプライムオンライン12月21日掲載。元記事はこちら）
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