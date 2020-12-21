立ち入り調査「厳しい処分に」 水虫薬に睡眠導入剤
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爪水虫薬などの治療薬に睡眠導入剤が混入し、2人が死亡し、健康被害が相次いでいる問題で、治療薬を製造した福井県の小林化工に、厚生労働省と福井県が立ち入り調査した。
厚生労働省と福井県などは、21日午前9時前から合同で、医薬品医療機器等法に基づいて立ち入り調査した。
問題となっている爪水虫などの治療薬は、最大投与量の2.5倍にあたる睡眠導入剤が混入し、服用した2人が死亡し、健康被害が相次いでいて、小林化工などは因果関係を調べている。
薬は、厚労省が認めていない手順で製造が行われた可能性があり、データが記載された書類を調べ、関係者から話を聞くなどして、確認を進めている。
厚労省 田中徹監視指導・麻薬対策課長「水虫の薬に睡眠剤が入っているのはあり得ない。しっかり調査して厳正に対処する。行政処分は免れない。かなり厳しい処分になるのは間違いない」
また、ほかの2製品でも認められていない手順で製造されていた可能性があり、厚労省は、業務停止命令などの行政処分も検討している。
（FNNプライムオンライン12月21日掲載。元記事はこちら）
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