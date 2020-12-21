コロナ対策の中 財政厳しく　国債4割台に　2021年度予算案を閣議決定

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政府は、一般会計の総額が106兆円を超える2021年度予算案を決定した。

新型コロナウイルスの感染拡大への対策が迫られる中、過去最大を更新している。

2021年度予算案の一般会計は、106兆6,097億円と、2020年度の当初予算を4兆円弱上回った。

歳出では、コロナ対策として、使い道を機動的に決められる予備費で5兆円を計上している。

社会保障関係費は35兆8,421億円で、薬価改定で薬剤費を削減するなどして、増加額を1,500億円程度に抑えた。

防衛関係費は、5兆3,235億円で、宇宙・サイバーなど、新領域の能力を強化したほか、2021年9月に発足するデジタル庁関連では、情報システム予算を3,000億円規模で一括計上している。

歳入では、感染拡大の影響をふまえ、税収を57兆4,480億円と、2020年度の当初予算より6兆円少なく見積もった。

新規の国債発行額は、43兆5,970億円で、歳入全体に占める国債の割合は、2013年度以来の4割台に悪化していて、厳しい財政運営が続く。

（FNNプライムオンライン12月21日掲載。元記事はこちら）

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