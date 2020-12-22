野党「安倍前首相は国会説明を」 “桜”めぐる任意聴取
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安倍前首相側が主催した「桜を見る会」の前夜祭をめぐり、東京地検特捜部が、安倍前首相から任意で事情を聴いていたことがわかった。
こうした事態を受け、野党側は、安倍前首相が国会の公開の場で説明するよう要求し、追及の手を強めている。
立憲民主党・安住国対委員長「118回にわたって虚偽答弁を続けてきたわけですから、なぜ虚偽答弁を118回続けたか、説明を聞く機会を設けたい。できるだけ早い方がいいと思うが、捜査状況を見ながら、そこは判断したい」
立憲民主党の安住国対委員長は、与党側に対し、桜を見る会の前夜祭をめぐり、安倍前首相が国会で虚偽答弁を100回以上繰り返したと主張した。
そのうえで、早い段階で、安倍氏自らが公開の場で説明するよう、あらためて求めた。
（FNNプライムオンライン12月22日掲載。元記事はこちら）
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