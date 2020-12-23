吉川元農水相を任意聴取 現金500万円受け取りか
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鶏卵生産大手「アキタフーズ」の元代表から現金を受け取った疑いで、東京地検特捜部が、吉川貴盛元農水相(70)を任意で事情聴取したことがわかった。
吉川元農水相は、「アキタフーズ」元代表から、在任中に大臣室などで500万円を受け取った疑いが持たれていて、健康上の理由から22日、議員を辞職した。
吉川元農水相は慢性心不全のため、東京都内の病院に入院していて、特捜部は、病院で医師に病状を確認したうえで、本人から元代表との面会日時や現金授受の状況などについて事情を聴いたという。
特捜部は、元代表らからも、すでに任意で事情を聴いていて、会社にある金庫の出納帳や2人の面会予定が記載されたスケジュール帳などを入手し、捜査を進めている。
（FNNプライムオンライン12月23日掲載。元記事はこちら）
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