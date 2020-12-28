7割以上の地点で人出減少　全国の主要駅や繁華街

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2020年最後の日曜日の人出は、全国の主要駅や繁華街の7割以上で先週より減少したが、空港では増加した。

NTTドコモが推計したデータによると、27日午後3時時点の人出は、東京・渋谷センター街で2019年12月の休日平均に比べ29.3%減少し、20.4%の減少だった20日に比べ、人出が減った。

このほか、銀座周辺(18.8%減→28.2%減)、新宿駅周辺(22.5%減→29.9%減)、大阪の梅田周辺(28.3%減→32.8%減)など、全国の主要駅や繁華街95地点のうち7割以上の70地点で前の週よりも人出が減った。

一方、空港の人出は2019年12月よりは大きく減少しているが、羽田空港第1ターミナル(47.7%減→37%減)、第2ターミナル(38.8%減→20.7%減)、新千歳空港(54.1%減→43.8%減)、伊丹空港(33%減→20.5%減)、福岡空港(18.3%減→8.8%減)、那覇空港(41.8%減→31.6%減)のいずれも、先週より増加した。

（FNNプライムオンライン12月28日掲載。元記事はこちら）

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