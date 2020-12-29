全国2400人感染 重症者は最多　群馬 自宅療養の高齢者死亡

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28日、全国で確認された新型コロナウイルスの新規感染者は2,400人で、重症者は661人と過去最多となる。

28日、都内で新たに感染が確認されたのは481人で、月曜日としては過去最多となり、曜日ごとの感染者数が14日連続で過去最多となった。

全国の新規感染者は、神奈川県で334人、大阪府で150人など、あわせて2,400人だった。

また、全国の死者は51人で、大阪府で過去2番目に多い13人が確認された。

群馬県では、軽症などの理由から自宅療養となっていた高齢者の症状が12月25日に悪化し、本人から息苦しいとの相談を受けた保健所が救急車を呼んだが、搬送後に死亡していたことがわかった。

一方、全国の重症者数は、27日より2人増えて、661人で過去最多となった。

（FNNプライムオンライン12月29日掲載。元記事はこちら）

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