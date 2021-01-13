【速報】緊急事態 7府県に追加発令 「福岡」を「静岡」読み間違える場面も
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菅首相は13日午後6時半、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言を、大阪や愛知など7府県を対象に追加発令した。
菅首相「年明けからは、中京圏・関西圏の感染者数が急増、強い危機感を持っている。大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・福岡・栃木、特措法に基づく緊急事態宣言の対象といたします。感染拡大を食い止めるため、引き続き全力を」
菅首相が、福岡を静岡と読み間違える場面もあったが、7府県の宣言の実施期間は、14日から東京などと同じ、2月7日までで、飲食店の営業時間の午後8時までの短縮や、不要不急の外出自粛などを要請する。
菅首相は、このあと午後7時から記者会見を開き、国民に直接説明する。
（FNNプライムオンライン1月13日掲載。元記事はこちら）
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