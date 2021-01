緊急事態宣言を外国人住民向けに「やさしい日本語」で発信…東京・大田区の対応に感謝の声

1がつ8にち、緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)が でました。外(そと)に出(で)るのは 必要(ひつよう)なときだけに してください。

A State of Emergency was declared on Jan 8. Please avoid non-essential outings. pic.twitter.com/V7jjxsmhBc