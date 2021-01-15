新型コロナ感染者 全国で7000人超 東京2001人 大阪568人
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15日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者は、6日ぶりに7,000人を超えた。
1日の感染者が過去最多となったのは、千葉・茨城・福井と香川の4つの県。
また、緊急事態宣言が発令されている11都府県では、東京で2,001人、神奈川872人、大阪568人、埼玉490人、愛知352人の感染が確認されている。
また、14日までの全国の重症者は、13日連続で過去最多となり、934人となった。
新型コロナウイルスの感染が初めて日本で確認されてから、15日で1年になるが、感染は収束せず、ウイルスの変異も進んでいる。
これまでの感染者の累計は31万8,000人を超え、亡くなった方は4,400人を上回る。
（FNNプライムオンライン1月15日掲載。元記事はこちら）
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