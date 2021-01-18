通常国会きょう召集 新型コロナ対策が焦点
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首都・東京などに緊急事態宣言が出される中、第204通常国会が18日に召集される。
感染拡大に歯止めがかからない新型コロナウイルス対策が最大のテーマとなる。
召集日の18日は、菅首相の施政方針演説など政府4演説が行われる。
政府与党は、新型コロナ対策の要となる2020年度3次補正予算案や2021年度予算案、特別措置法改正案などの早期成立を目指す。
また、看板政策のデジタル庁設置法案のほか、75歳以上の医療費窓口負担を引き上げる法案なども成立させる方針。
野党側は、政府のコロナ対策や自民党で相次ぐ「政治とカネ」の問題で徹底追及する構えで、与野党の激しい攻防が予想される。
会期は6月16日までの150日間で、論戦は秋までに実施される衆議院選挙の行方を左右することになる。
（FNNプライムオンライン1月18日掲載。元記事はこちら）
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