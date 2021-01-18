【速報】中国GDP 前年比プラス2.3　コロナ禍で“独り勝ち”

国際

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский


中国政府は、2020年のGDP(国内総生産)が、2.3%のプラスだったと発表した。

世界経済が新型コロナウイルスの打撃を受ける中、主要国で唯一、プラス成長を維持した。

中国の国家統計局が18日午前発表した、2020年の年間のGDP伸び率は、2.3%のプラスで、2019年の6%からは減速したものの、プラス成長を維持した。

新型コロナウイルスの影響が広がった2020年1月から3月は、前の年の同じ時期に比べて、マイナス6.8%と落ち込んだ。

しかし、4月以降は国内需要の回復に加えて、マスクや、テレワークに使われるパソコンなどの輸出も増え、プラス成長に転じていた。

中国以外の全ての主要国がマイナス成長となる見込みの中、「独り勝ち」となるもよう。

（FNNプライムオンライン1月18日掲載。元記事はこちら

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

FNNニュース