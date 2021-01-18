【速報】中国GDP 前年比プラス2.3 コロナ禍で“独り勝ち”
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中国政府は、2020年のGDP(国内総生産)が、2.3%のプラスだったと発表した。
世界経済が新型コロナウイルスの打撃を受ける中、主要国で唯一、プラス成長を維持した。
中国の国家統計局が18日午前発表した、2020年の年間のGDP伸び率は、2.3%のプラスで、2019年の6%からは減速したものの、プラス成長を維持した。
新型コロナウイルスの影響が広がった2020年1月から3月は、前の年の同じ時期に比べて、マイナス6.8%と落ち込んだ。
しかし、4月以降は国内需要の回復に加えて、マスクや、テレワークに使われるパソコンなどの輸出も増え、プラス成長に転じていた。
中国以外の全ての主要国がマイナス成長となる見込みの中、「独り勝ち」となるもよう。
（FNNプライムオンライン1月18日掲載。元記事はこちら）
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