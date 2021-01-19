サムスン実質トップに実刑判決 法廷で拘束
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韓国・サムスングループの実質的経営トップに実刑判決が下され、法廷で拘束された。
韓国の朴槿恵(パク・クネ)前大統領に対する贈賄罪などに問われていた、サムスングループの実質的トップ・李在鎔(イ・ジェヨン)副会長の差し戻し控訴審判決で、ソウル高裁は懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡し、李被告は法廷で拘束された。
韓国メディアは、「最高裁による差し戻し判断が出ているため、今回の判決が確定する可能性が高い」と報じている。
この事件の裁判をめぐっては先週、最高裁が朴前大統領に対し、懲役20年などの実刑判決を確定させている。
売上高22兆円を誇る巨大財閥のトップが収監されれば、グループの経営だけでなく、韓国経済全体に影響を及ぼす可能性がある。
（FNNプライムオンライン1月19日掲載。元記事はこちら）
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