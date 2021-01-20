【速報】全国で新たに3000人超感染　東京は“8日連続”1000人超

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20日、これまでに全国で確認された新型コロナウイルスの感染者は、3,000人を超えた。

東京都で20日、新たに感染が確認されたのは、1,274人で、1日の新規感染者数は、8日連続で1,000人を超えている。

また、重症者の数は、19日から5人増えて、過去最多の160人だった。

そのほか、兵庫県では296人、愛知県では245人、北海道では163人、沖縄県では111人などの感染が確認されていて、午後4時半現在、国内の新規感染者は、3,000人を超えている。

19日までの全国の重症者は、1,014人で、前の日から13人増えて過去最多となった。

重症者の数は、2日連続で1,000人を超えていて、医療のさらなる逼迫(ひっぱく)が懸念される状況。

（FNNプライムオンライン1月20日掲載。元記事はこちら）

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