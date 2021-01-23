元慰安婦への賠償判決が確定　茂木外相「断じて受け入れられない」

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元慰安婦への賠償を日本政府に命じた判決が確定した。

韓国の裁判所が日本政府に対し、元慰安婦への賠償を命じた訴訟の判決は、控訴期限を迎えたため、日本時間23日午前0時に確定した。

主権国家は外国の裁判で被告にはならないとする「主権免除」の原則から、日本政府は控訴しないと表明していた。

判決確定を受け、茂木外相は「断じて受け入れることはできない」として、韓国側に適切な措置を取るようあらためて求めた。

こうした中、新しい駐日韓国大使の姜昌一(カン・チャンイル)氏が成田空港に到着した。

姜昌一 新駐日大使「(日韓の)国交正常化のために、最善の努力を尽くす」

姜大使は慰安婦問題について、2015年の日韓合意に基づく日本政府の拠出金の一部が残っていることに触れ、残金で「両国が新しい基金を作ることを話し合うべきだ」と述べた。

（FNNプライムオンライン1月23日掲載。元記事はこちら）

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