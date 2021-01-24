二酸化炭素充満し作業員2人死亡 消火設備点検中に誤操作か
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東京・港区のビルの地下駐車場で、消火設備の点検作業中に二酸化炭素が充満し、作業員ら3人が病院に搬送されたが、このうち2人が死亡した。
石竹爽馬記者「ビルの地下駐車場で設備の点検中、二酸化炭素が充満し、2人が死亡したという」
23日午前11時ごろ、港区西新橋にあるビルの地下駐車場で、消火設備を点検していた作業員から「点検中に二酸化炭素を噴霧してしまった」と通報があった。
この事故で、亀井信博さん(50)と亀井慎也さん(37)が死亡した。
警備員の男性1人も病院に搬送されたが、命に別条はなく、ほかに作業員が3人いたが、自力で避難したという。
この消火設備は、駐車場内で火災が起きた際に二酸化炭素を噴出して火を消し止めるもので、警視庁は、作業員が誤ってボタンを押して噴出させてしまったとみて、業務上過失致死の疑いも視野に捜査している。
（FNNプライムオンライン1月24日掲載。元記事はこちら）
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