ロシア各地で大規模デモ 反体制派指導者の釈放求め
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毒殺未遂に遭ったあと逮捕されたロシアの反体制派指導者の釈放を求め、ロシア各地で23日、大規模なデモが行われた。
関根弘貴記者「ナワリヌイ氏の支持者とみられる人が、治安部隊に拘束されてきます。次々と連行されます」
首都・モスクワでは、新型コロナウイルス対策として、50人以上の集会が禁止されているが、ロイター通信によると、およそ4万人が参加。
反体制派指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏の釈放や、プーチン大統領の退陣を要求した。
デモはロシア全土で行われ、人権団体は、あわせて2,800人が拘束されたとしている。
2020年に毒殺未遂に遭ったナワリヌイ氏は2021年1月、療養先のドイツから帰国した際、執行猶予中の出頭義務を怠ったとして逮捕・勾留された。
（FNNプライムオンライン1月24日掲載。元記事はこちら）
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