フランス 未接種で五輪に懸念 IOC会長は開催断言
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フランスオリンピック委員会の会長は25日、ワクチンを接種せずに東京オリンピックに出場する選手は、隔離と朝晩の検査で「極めて大変な状況に対処しなければならない」と述べた。
現地メディアによると、フランスオリンピック委員会のオンライン会議で、マセリア会長は、ワクチンの接種を受けずに東京大会に参加する選手は、日本に入国後、14日間の隔離と朝晩2回の検査が必要になり、「極めて大変な状況に対処しなければならない」と述べた。
この発言に関連して、WHO(世界保健機関)は25日、「医療従事者や高齢者などの優先接種が重要だ」と強調したうえで、オリンピックに関する最終決定は、あくまでもIOC(国際オリンピック委員会)とホスト国の日本がするものだと述べた。
一方、IOCのバッハ会長は25日、国際競技連盟との意見交換で、あらためて「東京大会は開催する」と断言した。
（FNNプライムオンライン1月26日掲載。元記事はこちら）
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