沖縄・宮古島“ロックダウン” 感染急拡大
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沖縄・宮古島市で、新型コロナウイルスの感染が急拡大していて、27日から、公共施設の使用などを全面的に禁止している。
宮古島市では26日、これまでで最も多い34人の感染が確認された。
宮古島市民「人口にしては多いんじゃない。宮古から逃げた方がいい」、「住民のコロナに対する考えが非常に甘いんじゃないかな」
市は、感染拡大を防ぐ事実上の“ロックダウン”と位置づけ、27日から、公園や図書館など公共施設の使用を全面的に禁止していて、あわせて不要不急の外出自粛や、島外からの旅行自粛を強く呼びかけている。
また、新型コロナに対応する病床の確保が追いつかず、県や市は、自宅療養を導入せざるを得ない状況だとして、危機感を強めている。
（FNNプライムオンライン1月27日掲載。元記事はこちら）
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