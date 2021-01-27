沖縄・宮古島“ロックダウン”　感染急拡大

Newsfrom Japan





沖縄・宮古島市で、新型コロナウイルスの感染が急拡大していて、27日から、公共施設の使用などを全面的に禁止している。

宮古島市では26日、これまでで最も多い34人の感染が確認された。

宮古島市民「人口にしては多いんじゃない。宮古から逃げた方がいい」、「住民のコロナに対する考えが非常に甘いんじゃないかな」

市は、感染拡大を防ぐ事実上の“ロックダウン”と位置づけ、27日から、公園や図書館など公共施設の使用を全面的に禁止していて、あわせて不要不急の外出自粛や、島外からの旅行自粛を強く呼びかけている。

また、新型コロナに対応する病床の確保が追いつかず、県や市は、自宅療養を導入せざるを得ない状況だとして、危機感を強めている。

（FNNプライムオンライン1月27日掲載。元記事はこちら）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]