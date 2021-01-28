刑事罰削除など与党が譲歩　特措法と感染症法の修正合意

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新型コロナ対策の特別措置法と感染症法の改正案の修正をめぐって、自民党と立憲民主党の幹事長が会談し、入院を拒否した人への刑事罰の削除や罰則の軽減などで合意した。

立憲民主党・福山哲郎幹事長「われわれとしては、刑事罰、懲役や罰金が削除された、取り下げられたことについて大変評価したいと」

自民党の二階幹事長と立憲民主党の福山幹事長は、午後、国会内で会談した。

感染症法の改正案は、当初、入院を拒否した感染者に対し、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑事罰を科していたが、これを行政罰の「50万円以下の過料」に修正することで合意した。

また、特措法の改正案でも、緊急事態宣言下で時短営業などの命令に応じない飲食店への過料を、「50万円以下」から「30万円以下」に引き下げる。

与党幹部2人が午後8時以降に東京・銀座のクラブを訪れていた問題で、野党が批判を強める中、野党が重すぎると反発していた罰則で与党が大幅に譲歩した形。

改正案は29日から国会審議が始まり、2月上旬に成立する見通し。

（FNNプライムオンライン1月28日掲載。元記事はこちら）

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