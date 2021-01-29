深夜に銀座クラブ 松本議員が役職辞任 公明・遠山議員 キャバクラに政治資金で陳謝
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緊急事態宣言下の深夜の銀座クラブ滞在問題で、批判が高まっていた自民党の松本純国会対策委員長代理が、29日午後、役職を辞任した。
自民党・松本国対委員長代理「国会対策委員長代理としての職を、ぜひ解いてほしいということでお願いさせていただいた。本当にご迷惑をおかけして、申し訳ございませんでした」
辞任の理由については、「今後の党や国会の運営に大きな影響を与えかねない」ためだと説明。
一方、同じく深夜のクラブ滞在が問題となった公明党の遠山幹事長代理は、自身の政治資金管理団体が、福岡市内のキャバクラなどに飲食代を支出していたことで陳謝した。
公明党・遠山幹事長代理「前回の話と、不適切な支出に関して訂正をすると。ただ、本当に申し訳ない思いでいっぱい」
（FNNプライムオンライン1月29日掲載。元記事はこちら）
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