【速報】公明・遠山氏 議員辞職表明 “緊急事態”中に深夜の銀座
Newsfrom Japan政治・外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
緊急事態宣言下、深夜に東京・銀座のクラブに滞在していた公明党の遠山清彦衆議院議員が1日午前に記者会見し、議員辞職願を提出したことを明らかにした。
公明党・遠山衆院議員「あらためて心からおわび申し上げる。本当に申し訳ございませんでした」
遠山議員は、銀座のクラブ滞在問題などを受け、先週、党の幹事長代理を辞任していたが、「政治への信頼を深く傷つけた」として、1日午前、大島衆議院議長に議員辞職願を提出したと明らかにした。
一方、自民党では、田野瀬太道文科副大臣と、大塚高司国会対策副委員長が役職を辞任する意向を固めたことが新たにわかった。
2人は先週、国対委員長代理を辞任した松本純衆院議員との会食が取り沙汰されているが、松本氏は、取材に対し、銀座には1人で訪れたと話していた。
（FNNプライムオンライン2月1日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]