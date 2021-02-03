新型コロナ 1日の死者数過去最多　国内累計6000人超

Newsfrom Japan





3日、全国で新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は2,631人だった。

また、1日あたりで過去最多の120人の死亡が確認され、これにより国内の死者の累計が6,000人を超えた。

3日、東京都で新たに新型コロナウイルスの感染が確認されたのは676人で、6日連続で1,000人を下回った。

重症者は4人減って125人となった一方で、死者は過去最多の32人だった。

埼玉県では、新たに257人の感染が確認された。

このうち33人は、春のセンバツで優勝した経験もある甲子園の強豪、浦和学院硬式野球部の野球部員30人と教職員3人。

症状はいずれも軽症や無症状だという。

このほか、大阪府で244人、神奈川県で234人など、全国での1日の感染者は2,631人にのぼり、死者は過去最多の120人となっている。

これにより、国内の死者の累計が6,000人を超えた。

一方、厚生労働省によると、全国の重症者は897人で、重症者が900人を下回るのは1月11日以来。

（FNNプライムオンライン2月3日掲載。元記事はこちら）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]