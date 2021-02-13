宮城南部、福島中通り、福島浜通りで震度6強（2月13日午後11時8分）

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2月13日午後11時8分、宮城南部、福島中通り、福島浜通りで震度6強の地震を観測した。

震源地は福島県沖で、震源の深さは60ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは7．1と推定される。

＜地域最大震度＞

震度6強 宮城南部 福島中通り 福島浜通り

震度6弱 宮城北部 宮城中部

震度5強 福島会津 栃木北部 栃木南部

震度5弱 岩手内陸北部 岩手内陸南部 山形村山 山形置賜 茨城北部 茨城南部 埼玉北部

震度4 岩手沿岸北部 岩手沿岸南部 山形庄内 山形最上 埼玉南部 青森三八上北 秋田沿岸北部 秋田沿岸南部 秋田内陸南部 群馬北部 群馬南部 千葉北東部 千葉北西部 千葉南部 東京23区 東京多摩東部 神奈川東部 神奈川西部 新潟上越 新潟中越 新潟下越 山梨中・西部 山梨東部・富士五湖 静岡東部

震度3 埼玉秩父 青森津軽北部 青森津軽南部 青森下北 秋田内陸北部 東京多摩西部 新潟佐渡 静岡伊豆 静岡中部 静岡西部 石狩北部 渡島東部 渡島西部 空知南部 胆振中東部 日高中部 十勝中部 十勝南部 釧路中南部 石川能登 長野北部 長野中部 長野南部 愛知西部

震度2 神津島 伊豆大島 新島 三宅島 八丈島 石狩中部 石狩南部 渡島北部 檜山地方 後志北部 後志東部 空知北部 空知中部 上川北部 上川中部 上川南部 留萌南部 宗谷北部 網走地方 北見地方 紋別地方 胆振西部 日高西部 日高東部 十勝北部 釧路北部 根室北部 根室中部 根室南部 愛知東部 富山東部 富山西部 福井嶺南 岐阜美濃東部 岐阜美濃中西部 三重北部 三重中部 滋賀北部 滋賀南部 京都南部 大阪北部 兵庫北部 奈良県

震度1 小笠原 後志西部 留萌中北部 石川加賀 福井嶺北 岐阜飛騨 三重南部 大阪南部 兵庫南東部 和歌山北部 鳥取東部 鳥取中部 鳥取西部 島根西部 岡山北部 広島南西部

＜市町村震度＞

震度6強 蔵王町 国見町 相馬市 新地町

震度6弱 岩沼市 宮城川崎町 亘理町 山元町 登米市 石巻市 福島市 郡山市 須賀川市 福島伊達市 本宮市 桑折町 川俣町 天栄村 南相馬市 福島広野町 楢葉町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町

震度5強 白石市 名取市 角田市 大河原町 村田町 柴田町 丸森町 栗原市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 塩竈市 東松島市 松島町 七ヶ浜町 利府町 大郷町 大衡村 白河市 二本松市 田村市 大玉村 鏡石町 泉崎村 中島村 矢吹町 玉川村 浅川町 小野町 いわき市 富岡町 葛尾村 飯舘村 猪苗代町 那須町 高根沢町

震度5弱 色麻町 宮城加美町 仙台太白区 仙台泉区 多賀城市 富谷市 大和町 西郷村 棚倉町 矢祭町 石川町 平田村 古殿町 三春町 湯川村 会津美里町 大田原市 那須烏山市 栃木那珂川町 矢巾町 一関市 上山市 中山町 米沢市 白鷹町 日立市 常陸太田市 笠間市 常陸大宮市 那珂市 城里町 東海村 土浦市 筑西市 鉾田市 加須市

震度4 七ヶ宿町 気仙沼市 南三陸町 女川町 塙町 鮫川村 会津若松市 喜多方市 下郷町 南会津町 西会津町 磐梯町 会津坂下町 柳津町 日光市 矢板市 那須塩原市 塩谷町 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市 栃木さくら市 下野市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手町 紫波町 花巻市 北上市 遠野市 奥州市 金ケ崎町 平泉町 宮古市 久慈市 山田町 普代村 野田村 大船渡市 陸前高田市 釜石市 住田町 山形市 寒河江市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市 山辺町 河北町 西川町 山形朝日町 大江町 大石田町 長井市 南陽市 高畠町 山形川西町 山形小国町 飯豊町 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 遊佐町 新庄市 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 水戸市 高萩市 北茨城市 ひたちなか市 小美玉市 茨城町 大子町 茨城古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 つくばみらい市 美浦村 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 利根町 熊谷市 行田市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 久喜市 滑川町 吉見町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま南区 さいたま緑区 さいたま岩槻区 川口市 春日部市 上尾市 草加市 戸田市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 吉川市 白岡市 毛呂山町 川島町 宮代町 杉戸町 松伏町 八戸市 十和田市 七戸町 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 階上町 井川町 秋田市 由利本荘市 にかほ市 横手市 湯沢市 大仙市 仙北市 秋田美郷町 羽後町 沼田市 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 安中市 板倉町 群馬明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 東金市 旭市 香取市 山武市 神崎町 多古町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉美浜区 船橋市 松戸市 野田市 成田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 流山市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 栄町 鋸南町 東京千代田区 東京中央区 東京墨田区 東京江東区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 調布市 町田市 多摩市 横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区 横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区 川崎宮前区 平塚市 藤沢市 綾瀬市 寒川町 二宮町 相模原緑区 小田原市 厚木市 中井町 神奈川大井町 湯河原町 上越市 長岡市 三条市 加茂市 見附市 南魚沼市 刈羽村 新潟東区 新潟中央区 新潟江南区 新潟秋葉区 新潟南区 新潟西区 村上市 五泉市 阿賀野市 阿賀町 甲府市 南アルプス市 笛吹市 甲州市 富士川町 忍野村 富士市 御殿場市

震度3 只見町 北塩原村 三島町 福島金山町 福島昭和村 上三川町 二戸市 雫石町 葛巻町 軽米町 九戸村 一戸町 西和賀町 岩泉町 田野畑村 岩手洋野町 大槌町 山形金山町 大洗町 嵐山町 小川町 鳩山町 ときがわ町 東秩父村 埼玉美里町 埼玉神川町 上里町 さいたま桜区 さいたま浦和区 川越市 所沢市 飯能市 狭山市 越谷市 蕨市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 蓮田市 日高市 ふじみ野市 伊奈町 埼玉三芳町 越生町 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 三沢市 野辺地町 横浜町 六ヶ所村 三戸町 田子町 新郷村 青森市 五所川原市 つがる市 平内町 蓬田村 外ヶ浜町 板柳町 鶴田町 弘前市 黒石市 平川市 西目屋村 藤崎町 田舎館村 むつ市 大間町 東通村 能代市 男鹿市 潟上市 藤里町 三種町 五城目町 八郎潟町 東成瀬村 大館市 鹿角市 北秋田市 上小阿仁村 中之条町 草津町 群馬高山村 東吾妻町 群馬昭和村 藤岡市 富岡市 みどり市 榛東村 吉岡町 神流町 甘楽町 玉村町 銚子市 茂原市 匝瑳市 大網白里市 東庄町 九十九里町 芝山町 横芝光町 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町 千葉緑区 市川市 市原市 我孫子市 酒々井町 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 南房総市 いすみ市 大多喜町 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京台東区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京豊島区 東京練馬区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 東京府中市 昭島市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 稲城市 羽村市 西東京市 瑞穂町 青梅市 あきる野市 横浜南区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港南区 横浜旭区 横浜栄区 横浜泉区 横浜青葉区 横浜都筑区 川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市 鎌倉市 茅ヶ崎市 逗子市 三浦市 大和市 海老名市 座間市 大磯町 相模原中央区 相模原南区 秦野市 伊勢原市 南足柄市 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 愛川町 清川村 柏崎市 小千谷市 十日町市 魚沼市 田上町 出雲崎町 津南町 新潟西蒲区 新発田市 燕市 胎内市 聖籠町 弥彦村 関川村 佐渡市 山梨市 韮崎市 山梨北杜市 甲斐市 中央市 市川三郷町 身延町 昭和町 富士吉田市 大月市 上野原市 西桂町 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 小菅村 沼津市 三島市 富士宮市 静岡清水町 長泉町 小山町 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 河津町 松崎町 西伊豆町 函南町 静岡清水区 菊川市 新篠津村 函館市 渡島北斗市 知内町 木古内町 南幌町 長沼町 むかわ町 新冠町 帯広市 音更町 浦幌町 更別村 十勝大樹町 釧路市 珠洲市 栄村 上田市 諏訪市 小諸市 茅野市 佐久市 長野川上村 長野南牧村 佐久穂町 軽井沢町 御代田町 富士見町 原村 飯田市 飯島町 木曽町 名古屋港区 飛島村

震度2 檜枝岐村 寄居町 今別町 中泊町 鰺ヶ沢町 深浦町 大鰐町 風間浦村 佐井村 八峰町 大潟村 小坂町 長野原町 嬬恋村 片品村 川場村 みなかみ町 群馬上野村 下仁田町 群馬南牧村 勝浦市 御宿町 福生市 日の出町 檜原村 奥多摩町 神津島村 大島町 東京利島村 新島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 葉山町 糸魚川市 妙高市 湯沢町 粟島浦村 早川町 山梨南部町 都留市 道志村 丹波山村 裾野市 熱海市 伊東市 下田市 南伊豆町 静岡葵区 静岡駿河区 島田市 焼津市 藤枝市 牧之原市 吉田町 川根本町 浜松中区 浜松東区 浜松西区 浜松南区 浜松北区 浜松浜北区 浜松天竜区 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 石狩市 当別町 七飯町 鹿部町 渡島森町 福島町 岩見沢市 美唄市 三笠市 由仁町 栗山町 月形町 室蘭市 苫小牧市 白老町 厚真町 安平町 新ひだか町 士幌町 十勝清水町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 本別町 中札内村 広尾町 釧路町 厚岸町 標茶町 鶴居村 白糠町 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 八雲町 長万部町 檜山江差町 厚沢部町 乙部町 せたな町 赤井川村 ニセコ町 真狩村 留寿都村 倶知安町 妹背牛町 秩父別町 北竜町 沼田町 芦別市 滝川市 砂川市 新十津川町 雨竜町 剣淵町 当麻町 美瑛町 富良野市 上富良野町 中富良野町 占冠村 増毛町 猿払村 美幌町 清里町 小清水町 大空町 北見市 訓子府町 湧別町 胆振伊達市 壮瞥町 洞爺湖町 日高地方日高町 平取町 浦河町 様似町 えりも町 上士幌町 鹿追町 新得町 足寄町 弟子屈町 中標津町 標津町 羅臼町 別海町 根室市 七尾市 輪島市 羽咋市 中能登町 能登町 長野市 須坂市 中野市 大町市 飯山市 千曲市 坂城町 木島平村 野沢温泉村 信濃町 小川村 飯綱町 松本市 岡谷市 塩尻市 東御市 安曇野市 小海町 南相木村 北相木村 立科町 下諏訪町 麻績村 山形村 筑北村 伊那市 駒ヶ根市 辰野町 箕輪町 南箕輪村 中川村 宮田村 松川町 長野高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋南区 名古屋守山区 名古屋名東区 名古屋天白区 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 愛知津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 常滑市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 愛知みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大治町 蟹江町 阿久比町 東浦町 武豊町 豊橋市 豊川市 新城市 田原市 富山市 滑川市 舟橋村 上市町 氷見市 射水市 敦賀市 福井若狭町 中津川市 瑞浪市 恵那市 土岐市 岐阜市 大垣市 羽島市 瑞穂市 海津市 岐南町 笠松町 輪之内町 安八町 大野町 四日市市 桑名市 木曽岬町 菰野町 三重朝日町 川越町 津市 彦根市 長浜市 高島市 近江八幡市 野洲市 東近江市 竜王町 京都下京区 向日市 長岡京市 八幡市 大山崎町 大阪此花区 大阪西区 大阪港区 大阪大正区 大阪西淀川区 大阪東成区 大阪生野区 大阪旭区 大阪城東区 大阪淀川区 大阪鶴見区 守口市 寝屋川市 大東市 四條畷市 豊岡市 奈良市 大和郡山市 三宅町 田原本町

震度1 小笠原村 静岡森町 渡島松前町 夕張市 登別市 浜中町 札幌中央区 札幌豊平区 札幌南区 札幌西区 小樽市 余市町 旭川市 南富良野町 津別町 斜里町 置戸町 遠軽町 興部町 豊浦町 陸別町 黒松内町 岩内町 羽幌町 金沢市 かほく市 津幡町 長野池田町 松川村 白馬村 小谷村 小布施町 長野高山村 山ノ内町 青木村 長和町 生坂村 朝日村 売木村 上松町 岡崎市 犬山市 愛知江南市 小牧市 大口町 扶桑町 南知多町 幸田町 蒲郡市 東栄町 豊根村 魚津市 黒部市 立山町 入善町 富山朝日町 高岡市 小矢部市 南砺市 小浜市 高浜町 福井おおい町 福井市 大野市 越前市 福井坂井市 越前町 多治見市 美濃加茂市 可児市 富加町 川辺町 白川町 各務原市 岐阜山県市 本巣市 養老町 垂井町 関ケ原町 神戸町 揖斐川町 岐阜池田町 北方町 下呂市 鈴鹿市 亀山市 いなべ市 東員町 松阪市 伊賀市 伊勢市 三重紀北町 大津市 甲賀市 宇治市 亀岡市 城陽市 南丹市 木津川市 久御山町 井手町 精華町 大阪都島区 大阪福島区 大阪天王寺区 大阪浪速区 大阪東淀川区 大阪阿倍野区 大阪住吉区 大阪東住吉区 大阪西成区 大阪住之江区 大阪平野区 大阪北区 大阪中央区 豊中市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 箕面市 門真市 摂津市 東大阪市 交野市 島本町 大阪堺市堺区 大阪堺市中区 大阪堺市東区 大阪堺市西区 大阪堺市南区 大阪堺市北区 大阪堺市美原区 岸和田市 泉大津市 富田林市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 大阪狭山市 西宮市 加古川市 大和高田市 天理市 桜井市 香芝市 安堵町 奈良川西町 広陵町 河合町 紀の川市 鳥取市 北栄町 境港市 大田市 真庭市 呉市

情報は以上。

（FNNプライムオンライン2月13日掲載。元記事はこちら）

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