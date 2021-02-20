オリパラ関連イベントに出席　丸川五輪相「応援していきたい」

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橋本聖子前オリンピック・パラリンピック担当相が組織委員会の会長に就任したことを受け、後任となった丸川珠代大臣が20日、オリンピック・パラリンピック関連イベントに出席した。

「ホストタウンサミット2021」は、大会参加国と交流事業を行う、ホストタウンの取り組みや成果を報告するイベントで、オンラインでの開催となった。

対外イベントとしては初公務となった丸川五輪相は、ホストタウンに向けた思いを述べた。

丸川五輪相「(東京大会の)開催まであと5カ月、1つでも多くの国と地域と、日本のそれぞれの町や地域がつながっていく、そういう活動を応援していきたい」

また、丸川五輪相は19日、IOC(国際オリンピック委員会)のバッハ会長から、祝意などが書かれた手紙が届いたことも明らかにした。

（FNNプライムオンライン2月20日掲載。元記事はこちら

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