野党 山田真貴子内閣広報官の処分要求 菅首相長男から7万円以上の接待
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首相官邸は、菅首相の長男らから接待を受けていた山田真貴子内閣広報官の責任に関する対応を検討している。
内閣の広報部門の責任者である山田広報官は、総務省出身で、菅首相の長男らとの会食で、7万円以上の接待を受けていた。
加藤官房長官「山田広報官は、その責任を痛感しているということであります」
官邸は、総務省職員の処分と合わせ、山田広報官の責任に関して対応する方針で、給与の一部自主返納などが浮上している。
一方、野党は、菅首相から抜てきされた山田広報官の責任追及を強めている。
立憲民主党・柚木議員「今度の菅首相会見までに、更迭すべきだと思いますよ」
また、立憲民主党の安住国対委員長は、自民党に対し、25日の衆議院予算委員会に山田広報官を出席させるよう求め、出席がなければ開催に応じない方針を伝えた。
（FNNプライムオンライン2月24日掲載。元記事はこちら）
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