東京279人 千葉・埼玉・神奈川も100人超　全国で1169人感染

Newsfrom Japan





4日、全国で新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は、1,169人だった。

東京都で4日、新たに感染が確認されたのは279人で、年代別では、20代と30代で111人と、4割を占めている。

また、2021年1月9日以来、およそ2カ月ぶりに「夜の街」関連で2桁となる10人の感染が確認され、この中には、同じホストクラブのホスト8人が含まれている。

このほか、神奈川県が138人、埼玉県が123人、千葉県が107人で、緊急事態宣言中の3県が、いずれも100人を上回った。

全国での新規感染者は1,169人にのぼり、死者は67人。

一方、厚生労働省によると、3日までの全国の重症者は398人だった。

重症者の数が300人台になるのは、2020年11月24日以来。

（FNNプライムオンライン3月4日掲載。元記事はこちら）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]