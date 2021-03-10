河村元官房長官 使途不明金認める　全日本私立幼稚園PTA連合会

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「全日本私立幼稚園連合会」の使途不明金問題をめぐって、関連団体の「全日本私立幼稚園PTA連合会」の会長を務める河村元官房長官が、10日午前、4,000万円を超える使途不明金があったことを明らかにした。

一方、野党は、使途不明金問題を厳しく追及する方針。

全日本私立幼稚園PTA連合会 会長・河村建夫元官房長官「令和2年度の決算で、4,100万円の不明金が出ていると説明を受けて、大変驚いた」

河村氏は、PTA連合会の4,100万円の使途不明金を認め、「極めて遺憾な状況なので、しっかり対応したい」と述べた。

「全日本私立幼稚園連合会」の使途不明金は、総額4億円を超えるとみられ、野党は、厳しく批判している。

立憲民主党・安住国対委員長「許しがたいことだと思いますので、これは本格的な実態解明に入りたい。場合によっては、国会招致しなければならない」

立憲民主党など野党3党は、10日に追及チームを発足し、国会などで追及していく方針。

（FNNプライムオンライン3月10日掲載。元記事はこちら

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