米200兆円経済対策成立へ　1人15万円給付など

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アメリカの議会下院は、総額200兆円規模の新型コロナウイルスの経済対策法案を可決した。

バイデン大統領の署名を経て成立する見通し。

議会下院は10日、「アメリカ救済計画」と名付けられた総額200兆円規模の経済対策を可決した。

新政権発足後、初となる今回の経済対策は、年収およそ860万円以下の人に、1人あたり最大15万円の現金給付が柱で、バイデン大統領が12日にも署名し、正式に成立する見通し。

バイデン大統領「すぐに法案に署名する。この法案は、アメリカ国民にとって歴史的な勝利を意味する」

バイデン政権としては、新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた経済や雇用などの回復を急ぐ狙いがあるが、財政悪化への懸念も高まっている。

（FNNプライムオンライン3月11日掲載。元記事はこちら）

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