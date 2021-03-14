熊本県熊本で震度4の地震　津波の心配なし（3月14日午前9時22分）

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3月14日午前9時22分、熊本県熊本で震度4の地震を観測した。

震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さは10ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは4．4と推定される。

＜地域最大震度＞

震度4 熊本県熊本

震度3 熊本阿蘇 宮崎北部山沿い

震度2 熊本球磨 熊本天草・芦北 宮崎北部平野部 宮崎南部平野部 大分西部 鹿児島薩摩

震度1 宮崎南部山沿い 大分中部 大分南部 高知西部 福岡筑後 佐賀南部 長崎南西部 長崎島原半島

＜市町村震度＞

震度4 熊本南区 宇土市 宇城市 熊本美里町

震度3 八代市 西原村 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町 氷川町 熊本高森町 椎葉村 宮崎美郷町

震度2 熊本中央区 熊本東区 熊本西区 熊本北区 玉名市 菊池市 合志市 和水町 大津町 菊陽町 阿蘇市 南阿蘇村 多良木町 湯前町 水上村 五木村 球磨村 あさぎり町 水俣市 上天草市 天草市 芦北町 津奈木町 高千穂町 延岡市 西都市 高鍋町 川南町 宮崎市 国富町 竹田市 霧島市 伊佐市

震度1 山鹿市 玉東町 人吉市 錦町 山江村 西米良村 諸塚村 日之影町 五ヶ瀬町 日向市 新富町 木城町 宮崎都農町 門川町 綾町 都城市 小林市 えびの市 高原町 九重町 津久見市 佐伯市 豊後大野市 枕崎市 阿久根市 鹿児島出水市 薩摩川内市 いちき串木野市 姶良市 さつま町 長島町 湧水町 宿毛市 大牟田市 久留米市 八女市 みやま市 福岡広川町 佐賀市 小城市 嬉野市 上峰町 白石町 太良町 諫早市 大村市 島原市 雲仙市 南島原市

なお、この地震による津波の心配はない。

（FNNプライムオンライン3月14日掲載。元記事はこちら）

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