新型コロナ 全国で695人感染 38人死亡　7日連続 東京“前週”超え

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15日は東京都で175人など、全国で、新たに695人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。

都内で15日、新たに感染が確認されたのは175人で、7日連続で前の週の同じ曜日の新規感染者数を上回った。

また、直近7日間の新規感染者数の平均は、113.5%で、増加傾向が続いている。

一方、重症者数は251人で、国の示す「ステージ2」の指標となっている255人を4人下回った。

これを受けて小池都知事は、重症者が減少する一方で療養者数が増加しているとして、緊急事態宣言解除の可能性については慎重な姿勢を示した。

このほか、千葉県で76人、埼玉県で72人など、全国で695人の感染と38人の死亡が確認された。

（FNNプライムオンライン3月16日掲載。元記事はこちら）

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