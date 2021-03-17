乾燥注意報の中 住宅が炎上 隣のマンションまで迫る煙
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空に向かって、もくもくと上がる黒い煙。
近づいていくと、現場が見えてきた。
真っ赤な炎に向かって、消防隊員が放水。
17日午後1時前、東京・江戸川区船堀で起きた火災の現場。
火が出たのは、コンビニやマンションなどが立ち並ぶ交差点付近にある、木造2階建ての住宅で、目の前にはバス停もあった。
以前の映像を確認すると、周りをトタンで覆った家であることがわかる。
あたりは、黒い煙で覆われた。
東京消防庁のポンプ車など19台が出動し、火はほぼ消し止められた。
この火事で、住宅など3棟あわせて110平方メートルが焼けたが、逃げ遅れた人や、けが人はいなかった。
17日は、東京23区に乾燥注意報が出ており、警視庁と東京消防庁が出火原因を調べている。
（FNNプライムオンライン3月17日掲載。元記事はこちら）
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