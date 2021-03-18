「ワクチン」「変異株監視」など　5本の柱とする総合的対策

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政府は18日午後、新型コロナウイルス対策本部を開き、1都3県に発令中の緊急事態宣言を21日で解除する方針を決めた。

菅首相「埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県について、3月21日をもって、緊急事態宣言を解除する。宣言の解除にあたり、本日、感染の再拡大を防ぐため、5本の柱からなる総合的な対策を決定した」

菅首相は、緊急事態宣言の発出以降、飲食店の時間短縮を中心にピンポイントで行ってきた対策が大きな成果を挙げ、1都3県の新規感染者数は8割以上減少し、病床の逼迫(ひっぱく)が懸念されていた千葉県などでも、病床使用率が目安を下回る40%以下となっていると解除理由を説明した。

一方で、感染者数に横ばいや微増の傾向がみられ、リバウンドの懸念があるとし、「飲食を通じた感染防止対策」、「変異株の監視体制強化」、「感染拡大の予兆をつかむ戦略的な検査の実施」、「安全迅速なワクチン接種」、「次の感染拡大に備えた医療体制の強化」の5本を柱とする総合的な対策も合わせて決めた。

（FNNプライムオンライン3月18日掲載。元記事はこちら）

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