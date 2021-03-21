悠仁さま 作文コンクール入選 小笠原訪問の“旅行記”
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秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまが、作文コンクールで入選し、オンラインの表彰式に臨まれた。
悠仁さま「このような素晴らしい賞をいただき、大変うれしく思います」、「これからも小笠原諸島での出会いや思い出を大切にしていきたいと思います」
悠仁さまは、福岡・北九州市が主催する「子どもノンフィクション文学賞」のオンライン表彰式に、お住まいの秋篠宮邸から参加された。
今回、佳作に選ばれたのは、「小笠原諸島を訪ねて」と題した旅行記で、4年前の夏、母親の紀子さまとともに小笠原諸島を訪れた経験を「緑深い自然にふれ、人々の暮らしとあたたかさを感じる思い出に残る時間を過ごすことができました」などと記され、審査員からは、「紀行文のお手本のような作品」と評価された。
(フジテレビジョン)
(テレビ西日本)
（FNNプライムオンライン3月21日掲載。元記事はこちら）
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