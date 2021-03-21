新型コロナ　全国の新規感染者 新たに956人確認

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21日、全国で新たに956人が、新型コロナウイルスに感染していることが確認された。

東京都内で21日、新たに感染が確認されたのは、256人で、先週の日曜日(14日)の感染者数を17人上回った。

重症者は、20日と変わらず、47人だった。

20日に125人と過去最多の感染が確認された宮城県では、21日も仙台市で96人などとなっていて、村井知事は、仙台市全域の酒類を提供する飲食店などに、3月25日から4月12日の間、午後9時までの時短営業を要請した。

また山形県では、地元のバスケットボール選手ら8人を含む、31人の感染が確認され、過去最多となった。

このほか、全国ではこれまでに、956人の感染と、7人の死亡が確認されている。

厚生労働省によると、20日までの全国の重症者数は、前の日から8人減って、324人だった。

（FNNプライムオンライン3月21日掲載。元記事はこちら）

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