各地で感染増も 政府は慎重姿勢 まん延防止等重点措置
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首都圏や宮城県、大阪府などで、新型コロナウイルスの新規感染者数が増加傾向にある中、政府は「まん延防止等重点措置」の適用には現時点で慎重で、各自治体の対策の効果を見極める姿勢。
緊急事態宣言を出していないときにも、都道府県知事が罰則付きで営業時間の短縮を命令できるなど、一定の強制力を持つ、まん延防止等重点措置について、政府内には「今後の感染状況次第で適用を視野に入れるべきだ」という意見がある。
ただ首相官邸は、現時点での適用には慎重な姿勢で、当面は、仙台市で25日から始まる時短要請の効果などを見極める考え。
一方、「感染が急拡大した場合は、再び緊急事態宣言を出す可能性がある」という指摘もあり、政府は、今後の感染状況を注視していく方針。
（FNNプライムオンライン3月24日掲載。元記事はこちら）
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