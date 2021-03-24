【独自】県内観光支援に1人7000円　山梨や兵庫などの事業に補助

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「GoToトラベル」の停止が続く中、政府が新たに、自治体独自の県内観光支援策に対し、1人あたり最大7,000円を支援する制度を調整していることがわかった。

新たな支援制度は、山梨や兵庫など、多くの県がすでに実施したり、今後、実施予定の自治体独自の県内観光支援策を国が補助するもの。

1人あたりの補助額として、最大5,000円、さらに地域共通クーポンとして、最大2,000円の支援を検討しているという。

地域の感染状況などによって、開始や終了の時期を検討する方針。

GoToトラベルをめぐっては先週、32の県が連名で、県内旅行からの段階的再開を要請した一方、赤羽国交相は23日、「再開は難しい」との認識を示していた。

（FNNプライムオンライン3月24日掲載。元記事はこちら）

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