GoTo再開まで県内旅行に最大7000円　政府が観光支援

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国土交通省は、「GoToトラベル」に代わる観光支援策として、県内旅行で1人あたり最大7,000円分を国が支援すると発表した。

赤羽国交相「感染状況が落ち着いている『ステージ2』相当以下の都道府県が行う、県内旅行の割引事業を、財政的に支援する」

新たな制度は、GoToトラベルが再開するまでの間、都道府県が、同一県内での旅行の割引支援を行った際、1人1泊あたり最大5,000円を国が支援する。

また、クーポン等の支援もある場合は、2,000円分を支援する。

4月1日以降、準備が整った都道府県から開始され、当面5月末まで実施される。

GoToトラベルについては、当面再開は難しいとしていて、再開が遅れる場合は、今回の支援策が延長される予定。

（FNNプライムオンライン3月26日掲載。元記事はこちら）

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