4年連続で「アマゾン」ベゾス氏が1位 世界長者番付
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世界長者番付、2021年も「アマゾン」のベゾス氏が1位だった。
アメリカの経済誌「フォーブス」は6日、2021年の世界長者番付を発表した。
1位は4年連続、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏で、資産額は、前の年から640億ドル増えて1,779億ドル、日本円でおよそ19兆4,000億円だった。
世界的な新型コロナウイルス流行でネット通販事業が拡大し、アマゾンの株価が上昇したことによるもの。
2位は、テスラやスペースXの創設者、イーロン・マスク氏が資産額1,510億ドルで、2020年の31位から大きく順位を上げた。
日本人のトップは、ソフトバンクグループの孫正義氏で29位。
ユニクロを運営するファーストリテイリングの柳井正氏は、31位だった。
（FNNプライムオンライン4月8日掲載。元記事はこちら）
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