全国で2777人の感染確認　重症者は520人 2日連続で500人超

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11日、全国で新たに新型コロナウイルスに感染したのは2,777人だった。

まん延防止等重点措置が適用される、東京都では11日、新たに421人の感染が確認された。

日曜日としては、およそ2カ月ぶりに400人を超えた。

また、保育園でクラスターが発生し、園児らあわせて12人の感染が確認されたという。

また、大阪府では、日曜日としては過去最多の760人の感染が判明。

6日連続で700人を超えた。

さらに、重症者は過去最多の203人にのぼった。

重症病床の使用率は83.9%。

そのほか、兵庫県で229人、埼玉県で139人、神奈川県で132人など、全国では2,777人の感染と17人の死亡が確認された。

一方、全国の重症者は520人で、2日連続で500人を超えた。

（FNNプライムオンライン4月12日掲載。元記事はこちら）

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