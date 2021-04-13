埼玉・和光市がコロナワクチン集団接種の予約受付を4月15日から開始
Newsfrom Japan社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
埼玉・和光市は4月13日現在、ウェブシステムに不具合が生じているため、 新型コロナワクチンの集団接種の電話とウェブでの予約受付を、4月15日午前9時からの開始とすると発表した。集団接種の開始時期は5月8日としている。
予約は接種券（クーポン）が手元に届いてからで、まずは優先接種の対象である65歳以上に発送される。発送開始時期は75歳以上が4月12日、65～74歳が4月21日。65歳未満の発送時期は決まり次第、お知らせするという。
予約先は、電話が「和光市コロナワクチン接種コールセンター」（0570-012-287）、ウェブが特設サイト「和光市 ワクチン接種予約システム」（https://wako-city.saitama.jp）。
（FNNプライムオンライン4月13日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]