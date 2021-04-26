アカデミー賞 アジア勢が快挙 「ノマドランド」主要3部門制す
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アメリカ・アカデミー賞の授賞式が、新型コロナウイルスの影響で会場を分散する異例の形で行われ、中国出身の女性監督による「ノマドランド」が作品賞などを受賞した。
車上生活を送りながら季節労働の現場を渡り歩く人たちの姿を描いた「ノマドランド」は、中国出身のクロエ・ジャオ監督が、白人以外の女性で、初めて「監督賞」に選ばれたほか、作品賞・主演女優賞の主要3部門を制した。
また助演女優賞は、韓国系の移民を描いた「ミナリ」から、韓国人のユン・ヨジョンさんが選ばれ、2021年もアジア系作品が活躍した。
新型コロナウイルスの影響で2カ月間延期された2021年のアカデミー賞は、メインのユニオン駅など複数の会場で感染対策をしたうえで開催され、俳優たちは、オンラインではなく、対面で参加した。
（FNNプライムオンライン4月26日掲載。元記事はこちら）
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