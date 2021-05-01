【速報】大阪 過去最多1262人感染　福岡「まん延防止」要請

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大阪府では1日、過去最多となる1,262人の新型コロナウイルスの感染が確認された。

1日、新たに大阪府では、過去最多となる1,262人の感染が確認され、41人が死亡した。

そのほか、東京都で1,050人、兵庫県で539人、京都府で158人の感染が発表された。

また、352人の感染が確認された福岡県では、4日連続で300人を超え、県は1日、国にまん延防止等重点措置の適用を要請した。

全国では、これまでに5,054人の感染、69人の死亡が確認されている。

一方、厚生労働省によると、新型コロナウイルスに感染した人で、4月30日までの全国の重症者は、前の日から42人増え、1,020人だった。

全国の重症者が1,000人を超えるのは1月28日以来、およそ3カ月ぶりとなった。

（FNNプライムオンライン5月1日掲載。元記事はこちら）

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