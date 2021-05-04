「ノンアルビール」出荷量を増加へ “ノンアル”メニュー充実 焼肉店も
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緊急事態宣言を受けて、ノンアルコールビールの販売がすこぶる好調だという。
4日、東京・世田谷区の焼き肉店を訪ねた。
4月25日の緊急事態宣言の発令に合わせて始めたというノンアルコールドリンク祭り。
焼き肉には欠かせないビールは490円(税込み539円)。
レモンサワーや梅干しサワーなど、9種類全て“ノンアル”。
「七厘いちわ」経堂店・樽谷佳吾店長「お酒が出せないのは大打撃ではあるが、肉本来の味を最初から最後まで味わえるというのがノンアルコールの魅力でもあると思うので、ノンアルコールの楽しさは楽しさで別にあるかなと思いました」
今、飲食店からメーカーへの注文が増加しているというノンアルコールビール。
キリンビールによると、緊急事態宣言以降、飲食店向けを中心にノンアルコールビール「零ICHI」の出荷が急増。
5月のノンアルコール飲料の出荷計画を前年同月比で1割程度増やした。
アサヒビールでも「ドライゼロ」の出荷が増加したほか、家飲み用のノンアルコールビールの販売も好調だという。
（FNNプライムオンライン5月4日掲載。元記事はこちら）
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