【速報】「市民脅し銃口を…」工藤会トップに判決主文後回し 4つの市民襲撃事件

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福岡・北九州市に本部を置く、特定危険指定暴力団「工藤会」のトップ・野村悟被告。

漁協の元組合員が射殺され、元警察官や看護師が襲われるなど、一般市民が狙われた4つの襲撃事件で、殺人の罪に問われている。

24日、福岡地裁で判決公判が開かれ、裁判長が主文を後回しにしたことから、厳しい判決が予想される。

現地から、テレビ西日本・田久保尚英アナウンサーが中継でお伝えする。

工藤会最高幹部の判決は、24日午前10時から始まった。

野村被告、そして工藤会No.2の田上不美夫被告ともに、ダークスーツに白いワイシャツ姿、入廷直後に田上被告は、傍聴席で知り合いを見つけたのか、笑みを見せていたが、裁判長が主文の後回しを告げた瞬間、2人の被告は正面を見据えたまま、微動だにしなかった。

（FNNプライムオンライン8月24日掲載。元記事はこちら）

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